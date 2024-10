Le meraviglie di Parco Bolasco e la sua villa

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) In Borgo Treviso, a Castelfranco, c’è un gioiello architettonico e botanico che ancora in pochi conoscono.Per tutto il ‘500 fu dimora della famiglia Corner, del ramo di San Maurizio della Ca Granda. Con la caduta della Serenissima la proprietà passo in mano ai conti Revedin.La grande e