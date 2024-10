Le carceri minorili si riempiono ma andrebbero chiuse | iniziamo con Casal del Marmo a Roma

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2024) I reati commessi dai minori diminuiscono, ma aumenta la popolazione nei penitenziarioramai sovraffollate come effetto del Decreto Caivano del Governo. E come nelledei "grandi" anche qua scoppiano le rivolte. Viaggio dentro e intorno al carcere didel, con una domanda in testa: ma perché non chiuderlo una volta per tutte?