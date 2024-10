Lavori della bretella ferroviaria a pieno ritmo | cantieri lungo tutti gli 8 km di tracciato

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Idel collegamento ferroviario per l'aeroporto Marco Polo di Venezia avanzano giorno e notte con l'obiettivo, non semplice, di realizzare l'opera entro il 2026. Dallaautostradale sono ben visibili le ruspe e le gru in attività nelle aree interessate dai, praticamente