L’amore al tempo degli algoritmi | la crisi delle dating app

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 1 ottobre 2024) Life&People.it Qualche anno fa erano il go-to per chi cercava(o qualcosa di meno impegnativo), ma oggi il mercatoapp è ine in calo. Tinder e Bumble, i colossi del settore, hanno perso miliardi in valore di mercato e gli utenti sono sempre più frustrati. I dati recenti relativi alle “big” parlano chiaro: Tinder ha registrato una diminuzione del 9% dei suoi utenti paganti, segnale di un malessere sempre più diffuso. La situazione è simile anche per Bumble, che ha visto il suo valore di mercato crollare circa del 30% e ha tagliato centinaia di posti di lavoro. Nonostante questa “preoccupante” flessione il mercato globaleappuntamenti online è valutato circa 9.65 miliardi di dollari e ci sono analisi che prevedono una crescita costante fino al 2030.