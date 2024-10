L’amministrazione Biden benedice la guerra totale in Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 1 ottobre 2024)passerà alla storia comefondaia. Prima il conflitto in Ucraina, alimentato dalle armi americane e ora lainportata avanti da Tel Aviv. Lo Stato ebraico dopo avere devastato la Striscia di Gaza, ora ha avviato l’invasione di terra del Libano e non intende fermarsi. Ilè in fiamme ma per gli americani le operazioni “limitate per distruggere l’infrastruttura di Hezbollah che potrebbe essere utilizzata per minacciare i cittadini israeliani” sono “in linea con il diritto di Israele di difendere i propri cittadini e di riportare i civili nelle loro case in sicurezza”. Ad affermarlo un portavoce del consiglio alla Sicurezza nazionale americano, citato dai media Usa. “Sappiamo che l’espansione della missione può essere un rischio e continueremo a discuterne con gli israeliani.