L’Ai garantisce la crescita produttiva

(Di martedì 1 ottobre 2024) "L’adozione dell’intelligenza artificiale nelle industrieunadel 18% e bisogna fare il possibile per dotare le aziende delle compentenze necessarie a utilizzarla". L’ia potrebbe rivoluzionare le imprese e la compagnia di elettronica pisana Zerynth, leader nelle soluzioni di ‘Industrial Ai’ per il settore manifatturiero, ha previsto una serie di linee guida per lo sviluppo di sistemi utili e accessibili alle piccole e medie imprese.