La voce di Kris Kristofferson dava autorità anche ai versi più semplici

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sabato, a ottantotto anni, è mortotofferson, uno dei miei amori musicali fuori moda per i quali vengo regolarmente preso in giro dai miei amici più hip. Lo spazio che ho a disposizione per ricordarlo è così breve, a fronte di una carriera nella musica country e nel cinema che ha occupato più di mezzo secolo, che mi limito a darvi due rapide imbeccate, anzi una sola imbeccata divisa in due parti.