La presidente di Alea si candida alle Regionali Pd | Si deve dimettere dalla società pubblica

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Non esiste una legge che le imponga di dimettersi". L'assessore al Bilancio del Comune di Forlì Vittorio Cicognani non ne vuol sentire parlare di dimissioni delladiAmbiente, Simona Buda, dopo che è stata ufficializzata la suatura per le prossime elezionitra