La famosa trovata morta in un birrificio | è giallo sulle cause

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 1 ottobre 2024) Social. Lain un: è. La storia che stiamo per raccontarvi sembra essere la trama perfetta per una serie crime. Una ex modella di 27 anni è statain un. La sua morte improvvisa ha sconvolto i familiari e la comunità. La tragedia è avvenuta nella serata di mercoledì 25 Settembre 2024 e le indagini sono ancora in corso.