Kyle Walker urina di nuovo in pubblico e rischia una multa salata Ma intanto la moglie gli chiede 15 milioni per rimanere sposati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tra i più veloci e intelligenti in campo, un po’ meno davanti a qualche cocktail di troppo in un sabato sera sera come tanti.hato insu un muro, a pochi metri dal bar in cui si trovava. In questo senso, il terzino del Manchester City è recidivo: era già accaduto nel 2022. Cappuccio in testa, qualche occhiata in giro e giù i pantaloni. Il 34enne è stato colto di sorpresa fuori dal famoso locale (Dear Sailor, questo il nome) del quartiere Spinningfields Square. A differenza di due anni fa, però, oradovrà pagare: l’ordinanza del Consiglio comunale di Manchester del 2023 sulla protezione degli spazi pubblici proibisce dire inin un’area riservata; i trasgressori, se sorpresi, potrebbero ricevere unafino a 150 sterline. Non una grande figura per il finalista di Euro2024, anche se il suo ricco portafoglio non ne risentirà.