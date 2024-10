Kriss Kristofferson libero come un Kid

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Non possiamo non mandare un ultimo saluto, e un grazie di tutto, a, che è stato il più bello, il più romantico e perciò perdente del cinema della nuova America. L’eroe di una frontiera che non c’era più da un pezzo. Campi lunghi, vitalità da vivere e buttare, e malinconia. Che è stato il Kid, il bandito con l’anima ficcata da qualche parte che il vecchio amico Pat Garrett ammazza, sparandosi nello specchio: “Non avrei mai pensato che ti saresti messo quella patacca addosso”, gli dice. E lo sceriffo: “Sembra che i tempi siano cambiati”. “I tempi, forse. Io no”. E’ stato, a pari merito, o forse per qualcuno è stato anche di più, un gran cantante country, il compagnia di Johnny Cash, Willie Nelson della sua Janis Joplin di Me and Bobby McGee. Ma qui lo salutiamo soprattuttoattore, quello che con Barbra Streisand fa E’ nata una stella”.