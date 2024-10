John Galantic nuovo Ceo del Gruppo Tod’s

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il consiglio d’amministrazione delnominacomeCeo. Il manager americano collaborerà con Diego Della Valle, che continuerà a ricoprire il ruolo di presidente dell’azienda, mentre Andrea Della Valle rimane vicepresidente. Questa nomina avviene in una fase di crescita del, supportata dal fondo L Catterton., fluente in italiano e profondo conoscitore del settore del lusso, ha un percorso formativo di alto livello, con una laurea presso la Tufts University e un MBA alla Harvard Business School. La carriera diè iniziata in Procter & Gamble, con ruoli nel marketing e nelle vendite tra Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Successivamente, ha lavorato in GlaxoSmithKline nel marketing globale e in Coty Beauty come presidente di Coty Americas. Dal 2006 al 2023, ha ricoperto il ruolo di presidente e Chief Operating Officer di Chanel.