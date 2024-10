Italiano Liverpool forte non vogliamo fare da comparsa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – “Per la prima trasfertasiamo qui in un palcoscenico fantastico, e vediamo se domaniriusciremo auna grandissima prestazione e ad uscire da qui a testa alta. Ho detto ai ragazzi che l’obiettivo deve esserequello, conoscendo la forza dei nostri avversari, la grandecapacità soprattutto qui in casa di esaltarsi. Noi controbatteremo colpo su colpo”. Così il tecnico del Bologna Vincenzo, dall’Anfield Stadium, alla vigilia della sfida di Champions contro il. “I principi sono che dobbiamo andaremeglio tutto quello fatto fino a oggi, perchè loro hanno la capacità di metterti in difficoltà sotto tutti i punti di vista: sanno palleggiare, aggredirti, se sei molto timido ti saltano addosso, mandano tanti uomini dentro la metà campo.