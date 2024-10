Israelespiagge chiuse e stop ai raduni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 1 ottobre 2024) 16.10 Nuove restrizioni imposte dall'Idf ai civili che vivono nelle città del centro e del nord di Israele. Restrizioni a Tel Aviv, Gerusalemme, la regione di Sharon, l'area del Carmelo,Wadi Ara, il nord della Cisgiordania. La decisione anche dopo i razzi lanciati dal Libano. Tra le restrizioni, imposte anche in vista del Capodanno ebraico, la riduzione del numero di persone che possono radunarsi nei luoghi pubblici (solo 30 all'aperto), scuole e uffici chiusi se non sono vicino ai rifugi per i civili.anche le spiagge per sicurezza.