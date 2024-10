Israele ' un palestinese ucciso nell' attacco iraniano'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) C'è una vittima degli attacchi iraniani su: undi Gazaa città di Gerico, in Cisgiordania. Lo riferisce Haaretz citando una fonte della Difesa israeliana. E' l'unica vittima accertata degli attacchi iraniani. I servizi medici di emergenza dihanno segnalato due feriti lievi, colpiti da schegge a Tel Aviv. Altre persone sono state invece curate per ferite lievi dopo essere cadute mentre correvano nei rifugi per ripararsi o per attacchi di ansia.