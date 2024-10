Israele ha invaso il sud del Libano per smantellare Hezbollah

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha avviato una serie di incursioni militari mirate nel sud delcon l’obiettivo dile infrastrutture di, il gruppo militante sciita sostenuto dall’Iran. L’operazione offensiva denominata “Northern Arrows” ha preso il via con attacchi mirati in diversi villaggi lungo il confine libanese, in particolare le strutture militari e di produzione di armi a Dahiyeh, un quartiere meridionale della capitale del, Beirut e le aree del Bekaa e di Hermel, doveha altre basi logistiche strategiche. Uno degli attacchi più rilevanti ha portato alla morte di diversi comandanti di, inclusi leader delle forze d’élite del gruppo come la Radwan Force che si occupa delle operazioni offensive lungo il confine.