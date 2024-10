Isarele | in Libano puntiamo tempi brevi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 1 ottobre 2024) 15.20 Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno rivelato di avere compiuto già più di 70 piccole incursioni con le forze speciali dall'inizio della guerra in territorio libanese. I risultati sono stati la distruzione di postazioni di Hezbollah, tunnel e migliaia di depositi di armi. Lo rende noto il Times of Israel. Secondo i funzionari militari israeliani, l'invasione del territorio libanese sarà "il più breve possibile, anche solo poche settimane. Non c'è intenzione di restare nelmeridionale".