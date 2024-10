Iran attacca Israele Idf | Continueremo a colpire con forza stasera

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’aviazione di“continua a operare a pieno regime e anchecontinuerà acon potenza in Medioriente, come è avvenuto nell’ultimo anno”. Lo ha affermato il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, secondo quanto riporta il Times of Israel. “L’ha compiuto un atto grave questa notte e sta spingendo il Medioriente verso un’escalation. Agiremo nel luogo e nel momento di nostra scelta, in accordo con le indicazioni dei vertici politici”, ha detto ancora riferendosi alla pioggia di missili lanciati da Teheran verso Tel Aviv e altre città israeliane. L’attaccoiano non ha provocato vittime inma un palestinese di Gaza è rimasto ucciso da una scheggia a Gerico, in Cisgiordania, secondo quanto scrive il Times of Israel.