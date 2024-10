Investita e uccisa a Napoli dopo aver accompagnato i figli a scuola

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 1 ottobre 2024)– Questa mattina, alle ore 8.30 circa, V.G. di 22 anni, a bordo di una Fiat Panda, percorreva la corsia riservata di Via A. Volta direzione S. Giovanni. Giunto all’altezza del parcheggio Brin ha investito una donna, V.V. di 42 anni, che attrsava in corrispondenza delle strisce pedonali. L’urto ha spinto in avanti di una decina di metri la donna che è deceduta sul posto, il 118 sopraggiunto sul luogo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente in stato di shock è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini. Sul posto si trovano gli agenti dell’Infortunistica stradale della Polizia Locale diche, informato il PM di turno, hanno disposto il sequestro del veicolo, messo la salma a disposizione dell’AG e sottoposto ad accertamenti tossicologici il conducente del veicolo al quale è stata ritirata la patente.