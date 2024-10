Investimenti in idrogeno verde

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) La transizione energetica nel Nord-Ovest segna un passo avanti con un progetto di Ip gruppo api di produzione di, da fonti rinnovabili. La raffineria Sarpom di Trecate (Novara) entro il 2026 produrrà infatti, che servirà alla raffineria stessa per decarbonizzare i propri processi industriali e per rifornire due aree di servizio Ip, una in Piemonte, a Casale Monferrato (Alessandria) e l’altra in Lombardia, a Cassano d’Adda (Milano), agevolando così la mobilità sostenibile. Il progetto, denominato Hydrogen Valley del Nord-Ovest, prevede un investimento totale di 30 milioni di euro tra fondi pubblici e privati. Sarà sostenuto anche da due bandi del Pnrr che Ip gruppo api si è aggiudicata.