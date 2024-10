Inter-Stella Rossa Inzaghi rivoluziona la formazione a partire dalla difesa – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024)si prepara are ladell’per la sfida di questa sera contro lain Champions League. Dopo il pareggio contro il Manchester City e la vittoria in trasferta a Udine, il tecnico nerazzurro è deciso a sfruttare il turnover per mantenere la squadra fresca e competitiva, con ben sette cambi rispetto all’ultimaschierata. IN– In vista diin programma stasera alle 21, Simoneha deciso di apportare modifiche significative a. Rispetto la sfida contro l’Udinese, infatti, saranno ben due i cambi in, con il ritorno di Benjamin Pavard, sarà schierato dal primo minuto al posto di Yann Bisseck, dando maggiore esperienza alla linea arretrata.