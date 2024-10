Inter-Stella Rossa di Champions League | dove seguirla in radio-tv e telecronisti

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Alle ore 21.00 di martedì 1 ottobre si gioca, partita in programma per la seconda giornata della fase a gironi di di2024-25. Ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che viessa.in tvinsu Sky La partitasarà trasmessa in diretta tv su Sky, e in particolare su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Diretta Gol Stefano BorghiinLacronaca diverrà trasmessa in diretta su Rai1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara.