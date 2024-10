Influenza aviaria negli Stati Uniti un primo possibile focolaio umano in Missouri

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sei operatori sanitari avrebbero contratto l'da un paziente risultato positivo insenza aver avuto contatti diretti con uccelli infetti. L'ipotesi non è ancora stata ufficialmente confermata, così come fa sapere il Centers for Disease Control and Prevention, ma se così fosse si tratterebbe del" di contagio tra personeUsa.