Inchiesta ultras perquisito anche il rapper Emis Killa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Figurail nome deltra coloro perquisiti nel corso del blitz di ieri mattina che ha portato all’arresto di 19 persone. Il 34enne, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, compare negli atti delle indagini sugli ultrà delle curve milanesi come in “rapporti” con Luca Lucci, capo deglirossoneri della Curva sud, ora in carcere. Da quanto si è saputo, ilnon risulta indagato è si è trattato di una perquisizione “presso terzi”.ilSportFace.