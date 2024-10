Inchiesta ultrà perquisito il cognato di Maldini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Spuntano anche i nomi dei fratelli Aldo e Mauro Russo, unodi Paoloe l'altro socio in affari dello stesso capitano del Milan e di Christian Vieri, nell'elenco delle persone perquisite ieri durante il blitz contro i capidi Inter e Milan. Mauro Russo, secondo quanto si apprende, è indagato, il fratello Aldo no. Come si legge nella richiesta di misura cautelare della Procura di Milano, Mauro Russo avrebbe corrotto, per il capitolo che riguarda gli affari sui parcheggi vicino allo stadio, Manfredi Palmeri, esponente di 'M.I Stadio srl' e consigliere regionale della Lombardia, ora indagato.