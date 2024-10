Inchiesta sugli ultrà milanesi | perquisito anche il rapper Emis Killa

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nel maxi blitz di ieri, che ha portato all’arresto di 19 persone e con al centro le indaginidelle curve, è statoilmilanese 34enne, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli , il cui nome compare negli atti come in «rapporti», così come Fedez e altri cantanti, con Luca Lucci, capo degli ultras rossoneri della Curva sud, ora in carcere.