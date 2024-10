In calo l’export extra Ue

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 1 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ad agosto l’Istat stima, per l’interscambio commerciale con i paesiUnione Europea, un aumento su base mensile contenuto per entrambi i flussi. È più ampio per le esportazioni, pari a +0,8% rispetto alle importazioni, +0,3%. L’incremento è dovuto alle maggiori vendite di beni di consumo durevoli e non durevoli; diminuiscono, invece, le esportazioni di energia, beni strumentali e intermedi. Dal lato dell’import si rilevano aumenti congiunturali diffusi di diversa intensità, il più ampio per beni intermedi. Su base annuasi riduce del 7,4%.La flessione è determinata dalle minori vendite di energia e beni strumentali. L’import registra unannuo del 6,5%, per effetto principalmente della contrazione degli acquisti di energia. Nel trimestre giugno-agosto 2024, rispetto al precedente,diminuisce del 2,5%.