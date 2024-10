In bici da Bonamorone al viale della Vittoria per 141 volte | la sfida da record di Enrico Messina

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si chiama “Everesting” ed è unache diversi ciclisti di tutto il mondo hanno provato a portare a termine con parecchie difficoltà. In buona sostanza si tratta d’individuare un tratto di strada in salita da ripetere un certo numero di- e in un’unica sessione - in modo tale che la