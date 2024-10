Il vento soffia da marte | il singolo d' esordio del cantautore parmigiano Izine

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024)aka Marco Ravasini, originario di Parma, milita sin dagli anni delle scuole superiori in alcune band emiliane; nel corso degli anni con alcune di queste formazioni (Ground Control, The Troublemakers) scrive e pubblica diversi album e colleziona centinaia di concerti in Italia e all’estero