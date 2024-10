Il professor Luca Morelli di Aoup inserito nel World’s Top 2% Scientists della Stanford

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pisa, 1 ottobre 2024 - Il, docente di Chirurgia generale all’Università di Pisa e direttoreSezione dipartimentale di Chirurgia generale universitaria dell’, è statoper il terzo anno consecutivo nella lista dei “Top 2%” stilata dallaUniversity. La classifica, realizzata in collaborazione con la casa editrice olandese Elsevier che opera nella pubblicazione di testate in ambito medico e scientifico, garantisce dei riconoscimenti ai ricercatori con il maggiore impatto scientifico a livello globale, valutando parametri come il numero di citazioni delle pubblicazioni e altri indicatori di eccellenza accademica che riflettono il contributo al progressoricerca. Il ranking si basa su un’analisi rigorosa delle carriere scientifiche più impattanti, utilizzando metriche di citazione tratte dal database Scopus.