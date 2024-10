Il Milan perde ancora in Champions League KO a Leverkusen!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Niente da fare: ilnon vuole proprio fare punti in. Arriva un’altra sconfitta, stavolta contro il Bayer. ALTRO KO – Alla Bay Arena, ildi Fonseca va a caccia dei primi punti in questa, dopo aver perso per 3-1 contro il Liverpool a San Siro. Il primo tempo è praticamente dominato dal Bayer, che fa tiro a bersaglio contro Maignan, il quale ci mette una pezza in almeno cinque occasioni. Nel primo tempo, pure un gol annullato per fuorigioco a Boniface. Nella ripresa, ilsi riprende un po’ mettendo fuori la testa e provando ad impensierire la squadra tedesca. Ma il gol lo segna il Bayerdopo cinque minuti dall’inizio del secondo tempo: Frimpong si inserisce in area di rigore, conclusione in porta, para Maignan e sulla ribattuta Boniface fa 1-0. Stavolta il gol è regolare.