Il Giappone celebra Alberto Zaccheroni allenatore della Nazionale nipponica dal 2010 al 2014

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il calcio italiano è apprezzato in tutte le latitudini incluso il. Tokyo hatodalalinserendolo nella Hall of Fame del calcio. Ad accogliere il tecnico romagnolo a Tokyo per l’occasione, oltre ai dirigentifederacalciose Jfa, anche la principessa Hisako Takamado, membrofamiglia imperiale e appassionata di sport.