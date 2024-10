Il gesto di De Laurentiis dopo Napoli-Monza infiamma i tifosi | ecco cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il presidente azzurro esalta la vittoria con un messaggio criptico che accende l’entusiasmo L’edizione odierna di Repubblica hail punto sulla situazione in casala vittoria per 2-0 contro il, che ha portato gli azzurri in vetta alla classifica di Serie A. La squadra di Antonio Conte, nonostante un avvio incerto, ha trovato continuità con quattro vittorie in sei partite. Conte, ancora amareggiato per Verona Secondo il quotidiano, Antonio Conte non ha ancora del tutto digerito il pesante tracollo nella gara d’esordio contro il Verona, una sconfitta che ha segnato un’eccezione rispetto al carattere combattivo del tecnico leccese. Da quel momento, però, ilha dimostrato di essere una squadra solida, riflettendo proprio il DNA di Conte, un allenatore che non si arrende mai.