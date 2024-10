Il genio di Scorsese e il costante equilibrio tra redenzione e tormento

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 1 ottobre 2024) La prima cosa che ti colpisce è la velocità con cui parla, e credo sia dovuto all’infanzia a Little Italy: un modo di conquistare subito il campo dell’interlocutore, potenzialmente ostile. Di travolgerlo con un approccio torrenziale, e nello stesso tempo ammaliarlo mettendosi a nudo. Conosco poche persone seducenti come Martin, ma è un talento che nasce dalla sincerità con cui ama condividere. Non si tratta mai di un modo di imporre la propria verità, al contrario: è la necessità di rivelarsi sino in fondo, per poi ascoltare con analoga passione. Oggi racconta che in quei tempi di Elizabeth Street l’unica alternativa al diventare un criminale era farsi prete, e questi due poli opposti sono perennemente presenti nel suo cinema: da un lato l’eterna e misteriosa presenza del male, dall’altro la possibilità di