Il dottor Simone Tasso va in pensione | era direttore del distretto di Asolo

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Primo giorno di pensionamento, martedì 1º ottobre, per ildelsocio-sanitario di. L'attribuzione dell’incarico attuale risale al 2019, mentre, in precedenza, in Ulss 2aveva ricoperto il ruolo didel Servizio Prevenzione e controllo