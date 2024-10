Il decollo automatico degli aerei presto diventerà realtà anche in Italia | Migliore dei piloti”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si tratta di un sistema di supporto ai piloti già testato a lungo da Embraer che conta di ottenere l'approvazione delle autorità aeronautiche nel 2025. "Non è una guida autonoma o l'eliminazione dei piloti. Stiamo solo implementando una riduzione del carico di lavoro” spiega il terzo produttore dial mondo. L'azienda conta di introdurre il sistema in tre aeroporti come test tra cui Firenze.