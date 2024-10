Il benessere tra corretta alimentazione e movimento | al via un ciclo di incontri nei territori del Forlivese

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Al via undidedicati alla promozione della salute in collaborazione con le Case della Comunità del. Gli, promossi dall'Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì, "sono un'occasione per conoscere e approfondire insieme alcuni consigli per