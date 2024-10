Idf | libanes Hezbollah vi usa da scudi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 1 ottobre 2024) 13.40 L'esercito israeliano ha intimato ai cittadinii di non spostatrsi in auto nell'area a sud del fiume Litani, "fino a nuovo ordine, per la vostra sicurezza". "Ci sono combattimenti intensi nel sud del Libano-, ha detto un portavoce Idfcon miliziani diche usano le zone civili, e voi comeumani". Intanto continua la fuga dei civili dal Libano. In migliaia stanno tentando di raggiungere la Siria.