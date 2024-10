Idf | Intensi combattimenti nel sud del Libano

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano (Idf) ha reso noto che sono in corso "" nel sud dele ha invitato i civili a non guidare veicoli nelle aree a sud del fiume Litani fino a nuovo avviso. "Ci sononelmeridionale, in cui i