I vini dell’Etna se la passano meglio di molti altri

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 1 ottobre 2024) Stretta sul potere d’acquisto, giovani-chimera che bevono meno alcolici, campagne anti-alcol. Ormai è cosa nota, in termini di consumi il settore del vino non sta passando un bel momento. In questo contesto però ci sono denominazioni che sembrano viaggiare in controtendenza e tra queste c’è l’Etna Doc, che da dieci anni a questa parte è protagonista di una vera e propria ascesa, registrando risultati importanti soprattutto in termini di posizionamento, come dimostrano i dati relativi al mercato statunitense presentati dall’Osservatorio di Unione italiana(Uiv) in occasione degli Etna Days 2024. Se da una parte idel vulcano fanno presa a livello sensoriale, dall’altra possono giocare la carta di un terroir difficilmente eguagliabile – il più grande vulcano attivo d’Europa – che non funziona soltanto da carattere distintivo per il territorio, ma anche da brand ambassador.