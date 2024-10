I ' soliti noti' danno alle fiamme 10 cassonetti nel centro cittadino

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nuovo raid incendiario e Foggia. Nel mirino dei piromani sono finiti, nuovamente, idella spazzatura situati nel.In particolare, i roghi si sono sviluppati nell'area che va da via Barra a via Conte Appiano, da via della Repubblica a via Manfredonia (e dintorni). I