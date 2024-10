Harry a Londra ma niente incontro con Carlo e William

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il principe - in Inghilterra per un evento di WellChild - non avrebbe visto né il padre, che sta affrontando le cure contro il cancro, né il fratello, che ha celebrato i nuovi elicotteri della London Air Ambulance Charity insieme a David Beckham. Il duca di Sussex sarebbe quindi già pronto a ripartire: destinazione Africa?