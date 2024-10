Ghemon al Teatro Arcimboldi con il gran finale di Una cosetta così

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ott. (askanews) – Dopo oltre 70 repliche, “Una”, il nuovo spettacolo teatrale diche fonde stand up comedy, musica e storytelling, arriva a Milano l’8 novembre. Questa sarà l’ultima tappa di un tour di successo che ha attraversato l’Italia, mostrando le molteplici anime dell’artista attraverso una narrazione sincera e autoironica. Il pubblico avrà infatti l’occasione di scoprire un lato inedito di, in un format originale di un’ora e mezza mai visto in Italia, dove risate e riflessioni incontrano la musica. Un divertente ma profondo racconto di quotidianità e normalità, in cui ogni spettatore può rivedere se stesso. Dalle follie del lavoro alle piccoledi disavventure della vita, ogni monologo è un viaggio attraverso le gioie e le sfide di tutti i giorni, le passioni, come quella per lo sport, e le relazioni, sia d’amore che familiari.