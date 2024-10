Furto di farmaci e materiale sanitario | arrestato magazziniere di 58 anni

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ventiquattro sensori per la misurazione della glicemia per scatola per un valore complessivo di 2.880 euro. È questo l'ultimo colpo che ha portato all'arresto di undi nazionalità rumena. La polizia lo ha fermato il 27 settembre dopo che si è reso responsabile di diversi furti