Fuori casa della ex la minaccia di morte le violenze andavano avanti da anni

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di martedì 1 ottobre 2024)ta dall'ex compagno ha trovato la forza di raccontare alla poliziadi vessazioni e. Per questo un uomo, un 66enne italiano, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confrontiex compagna nella periferia estCapitale. La vittima ha richiesto aiuto