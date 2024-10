Francia Barnier chiede sacrifici ai ricchi | Patrimoniale per abbattere il debito Linea dura sui migranti | Pronti a chiudere le frontiere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 1 ottobre 2024) Misure straordinarie per riportare lasu un sentiero più sostenibile alla luce delpubblico «colossale»: compresa una tassauna tantum per i piùdel Paese. È quanto prevede il programma di governo del nuovo primo ministro d’Oltralpe Michel. L’ex capo-negoziatore Ue sulla Brexit ha presentato oggi pomeriggio al Parlamento la sua «dichiarazione di politica generale» che guiderà il lavoro del suo nuovo governo, quello che Emmanuel Macron gli ha affidato il compito di formare nelle scorse settimane. Un esecutivo di centrodestra (egli stesso è un gollista) formato in gran parte da esponenti del blocco centrista fedele allo stesso Macron e dai Repubblicani. La via stretta prevista perché il governo possa nascere e navigare, d’altra parte, è la “non-opposizione” del Rassemblement National guidato da Marine Le Pen.