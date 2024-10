FOTO – Inter-Stella Rossa svelata la maglia | c’è una ‘ripetizione’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tra poco in campo, sfida in programma alle 21 presso la Stadio San Siro di Milano.lacon cui i campioni d’Italia scenderanno sul rettangolo di gioco.– Poco più di un’ora e l’scenderà in campo contro la, nella seconda giornata di Champions League. La Beneamata, dopo il pareggio positivo sul campo del Manchester City, vanno a caccia dei primi tre punti del torneo. Il clima extra-campo delle ultime ore sicuramente non ha aiutato i nerazzurri, in virtù della lunga inchiesta legata agli ultras, ma occorre fare gruppo e pensare solamente a vincere questa partita. A tal proposito, il club, tramite i propri account social, ha svelato lacon cui la Beneamata scenderà in campo: ossia quella classica nero e azzurra. Si tratta di una ripetizione, perché già a Manchester l’era scesa in campo con questi colori.