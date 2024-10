Formazioni UFFICIALI Inter-Stella Rossa | le scelte dei tecnici

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 1 ottobre 2024): ledei due allenatori per il match valido per la 2ª giornata di Champions League Alle 21.00 la sfida valida per la seconda giornata di Champions League tra. Di seguito ledai due allenatori.(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. Allenatore: Inzaghi.