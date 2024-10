Finale Vuitton Cup | a Luna Rossa l' ottava regata | 4-4 con Ineos

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 1 ottobre 2024)ha vinto l’delladella LouisCup in corso a Barcellona. Ora il risultato è di 4-4 conBritannia. Il trofeo si assegna al meglio delle 13 regate e decreterà la sfidante di Tean New Zealand nella Americàs Cup. Domani sono in programma altre due regate.