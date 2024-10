Finale Louis Vuitton Cup Luna Rossa ko per avaria | Ineos va sul 4-3

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Barcellona, 1 ottobre – Ennesimo problema di affidabilità perche si arrende in Gara-7 consegnando di fatto la vittoria anella prima regata di giornata delladiCup. Gli inglesi portano così a casa il punto del nuovo vantaggio praticamente senza regatare visto che al primo cancello la Silver Bullet spancia, cadendo dal foil e imbarcando acqua. È stato subito evidente che ci fosse un problema tecnico sulla barca, con i problemi di manovrabilità che hanno fatto perdere il volo alla barca finita pericolosamente con lo scafo in acqua.è rimasta così ferma in boa, con gli inglesi che hanno iniziato un match race in solitaria. Alla fine il gommone del team si è avvicinato alla barca, determinando così la squalifica che ha portato al punto per